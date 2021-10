Austria | Schallenberg vede Van der Bellen | atteso l' incarico

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il ministro degli Esterico, Alexander, ha incontrato oggi il presidente Alexander Van der, dopo essere stato indicato come suo successore dal cancelliere uscente Sebastian ...

potrebbe ricevere già oggi l'incarico come nuovo cancelliere. Prima del colloquio, il ministro degli Esteri ha parlato di "un compito e un momento estremamente impegnativo, non facile ...... Sebastian Kurz sabato sera si è dimesso da cancelliere dell'. Ci sarebbero state ... Alexander, attualmente ministro degli Esteri che subentrerà a guidare il governo di popolari ...ROMA, 10 OTT - Il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, ha incontrato oggi il presidente Alexander Van der Bellen, dopo essere stato indicato come suo successore dal cancelliere usc ...Un ministero a 27 anni, la Presidenza a 31, due governi d’Austria. La carriera d Kurz sembrava partire con le migliori premesse, ma si è schiantata sotto i colpi di un’accusa, che il Cancelliere dichi ...