Aereo precipita | strage in Russia | il bilancio è gravissimo

Leggi su ck12

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tragico incidente avvenuto questa mattina in: uncon 22 persone a bordo èto. Sono molti gli incidenti simili che avvengono ogni anno in, infatti il paese è conosciuto per la scarsa manutenzione ed i bassi standard di sicurezza.. Nella mattina di domenica 10 ottobre, intorno alle ore 9:23 locali, unto vicino alla cittadina di Menzelinsk, nella regione del Tatarstan. Secondo quanto riferito dal Ministero delle Emergenze russo all’agenzia di stampa RIA Novosti, a bordo era presente un gruppo di paracadutisti. Erano 22 i passeggeri: 16 hanno perso la vita e altri sei sono stati estratti dal relitto dai vigili del fuoco, vivi ma in gravi condizioni, come dichiarato da Alexei Kuznetsov – un ufficiale ...