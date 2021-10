Tu Si Que Vales 2021: Rob Lake illusionista (video e gallery) (Di sabato 9 ottobre 2021) La quarta puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 9 ottobre 2021, ci ha mostrato anche l’esibizione di Rob Lake, un illusionista che, con un numero “veloce”, ha lasciato tutti senza fiato, comparendo in un posto controllato da tantissime persone scelte a caso nel pubblico, oltre che da Castrogiovanni e Sakara. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Quattro sì da parte della giuria e il 93% del pubblico per lui. Bravo! A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione dei Rob Lake nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera. video ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 9 ottobre 2021) La quarta puntata di Tu Si Quedi stasera, 9 ottobre, ci ha mostrato anche l’esibizione di Rob, unche, con un numero “veloce”, ha lasciato tutti senza fiato, comparendo in un posto controllato da tantissime persone scelte a caso nel pubblico, oltre che da Castrogiovanni e Sakara. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Quattro sì da parte della giuria e il 93% del pubblico per lui. Bravo! A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dei Robnella puntata di Tu Si Quedi stasera....

Advertising

WittyTV : Le sfide per Giulia continuano e questa volta è il turno di una nuova rivincita: la lezione di boxe! Come se la sar… - MediasetPlay : Il sabato sera più amato dagli italiani ?? Oggi, in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, no… - F4LL1NG28 : @FrahvBlueBoy Guardo tu sì que vales a te tutto bene? - louisxser : @FratNiall91 boh mi annoio e guardo tu si que vales - eleutaeria : il modo in cui tu si que vales mi cringia come nessun altro programma -