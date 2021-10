Sono 2.748 i nuovi casi di Covid, altre 46 vittime (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 2.748 i nuovi casi di Covid - 19 in Italia nelle ultime 24 ore, periodo nel quale si Sono registrati anche 46 decessi. A fronte di 344.969 tamponi effettuati, il tasso di positività si attesta ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021)2.748 idi- 19 in Italia nelle ultime 24 ore, periodo nel quale siregistrati anche 46 decessi. A fronte di 344.969 tamponi effettuati, il tasso di positività si attesta ...

Advertising

Mania48Mania53 : RT @ultimenotizie: Sono 2.748 i contagi da #Covid19 in Italia oggi. Registrati altri 46 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 34… - nocchi_rita : RT @rtl1025: ?? Sono 2.748 i nuovi casi di #coronavirus e 46 i morti in 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situ… - AlienoGrigio17 : Raffronto dei dati #Covid, periodo 2020/2021: . alla data del 9 ottobre 2020: - i positivi erano 5.372; - le vitt… - ultimenotizie : Sono 2.748 i contagi da #Covid19 in Italia oggi. Registrati altri 46 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processa… - abruzzoweb : COVID ITALIA, 2.748 POSITIVI, 46 LE VITTIME. TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0,8 PER CENTO #abruzzo #abruzzoweb ROMA – So… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono 748 Sono 2.748 i nuovi casi di Covid, altre 46 vittime Sono 2.748 i nuovi casi di Covid - 19 in Italia nelle ultime 24 ore, periodo nel quale si sono registrati anche 46 decessi. A fronte di 344.969 tamponi effettuati, il tasso di positività si attesta ...

In Italia 2.748 nuovi casi Covid e 46 morti, il tasso di positività allo 0,8% AGI - Diminuisce il numero dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 2.748 nelle ultime 24 ore contro i 3.023 precedenti; in deciso aumento i tamponi effettuati (344.969 a fronte dei 271.566 di ieri), per cui il tasso di positività scende allo 0,8% (ieri era ...

Oggi 2mila 748 casi e 46 morti Tuscia Web in regione. Indice di contagio 0,4% Ricoveri e tasso di positività per il Covid in calo in Lombardia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 284 casi a fronte di 65.113 tamponi effettuati con un ...

Nel Bresciano 39 contagiati, in Lombardia 284 con 8 vittime A livello nazionale sono stati registrati 2.748 positivi e 46 decessi. I ricoverati nelle terapie intensive della nostra regione sono 57 (-3). Cala il tasso di positività.

2.i nuovi casi di Covid - 19 in Italia nelle ultime 24 ore, periodo nel quale siregistrati anche 46 decessi. A fronte di 344.969 tamponi effettuati, il tasso di positività si attesta ...AGI - Diminuisce il numero dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute,stati 2.nelle ultime 24 ore contro i 3.023 precedenti; in deciso aumento i tamponi effettuati (344.969 a fronte dei 271.566 di ieri), per cui il tasso di positività scende allo 0,8% (ieri era ...Ricoveri e tasso di positività per il Covid in calo in Lombardia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 284 casi a fronte di 65.113 tamponi effettuati con un ...A livello nazionale sono stati registrati 2.748 positivi e 46 decessi. I ricoverati nelle terapie intensive della nostra regione sono 57 (-3). Cala il tasso di positività.