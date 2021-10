Maxi offerta su Amazon per il nuovo MacBook Air (Di sabato 9 ottobre 2021) Per gli amanti della “Mela” questa è veramente un’occasione da non perdere: il MacBook Air con il processore M1 in vendita su Amazon a prezzo da urlo. offerta Amazon Pro M1D’accordo, sappiamo che entro fine anno Apple presenterà una nuova generazione di MacBook con l’evoluzione dell’attuale processore M1, ma non è dato sapere se saranno resi disponibili solo le versioni Pro o ci sarà un aggiornamento anche per l’Air. A prescindere da questo cambiamento, il notebook della Mela ha portato una ventata di novità sul mercato, perché la capacità della nuova CPU tutta fatta in casa è veramente strabiliante. Questo significa che con questo portatile è possibile effettuare anche operazioni complesse dal punto di vista del calcolo, come il fotoritocco o montaggi video per amatori avanzati. A ... Leggi su computermagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Per gli amanti della “Mela” questa è veramente un’occasione da non perdere: ilAir con il processore M1 in vendita sua prezzo da urlo.Pro M1D’accordo, sappiamo che entro fine anno Apple presenterà una nuova generazione dicon l’evoluzione dell’attuale processore M1, ma non è dato sapere se saranno resi disponibili solo le versioni Pro o ci sarà un aggiornamento anche per l’Air. A prescindere da questo cambiamento, il notebook della Mela ha portato una ventata di novità sul mercato, perché la capacità della nuova CPU tutta fatta in casa è veramente strabiliante. Questo significa che con questo portatile è possibile effettuare anche operazioni complesse dal punto di vista del calcolo, come il fotoritocco o montaggi video per amatori avanzati. A ...

Advertising

Daniele27194461 : PINKSHOPPING: '?? Fairy Platinum Gel Detersivo Lavastoviglie, 90 Cicli (2 Confezioni x 45), Limone, Maxi Formato, 1… - FarmaciADDUASIO : ??PROMO MAXI #EUPHIDRA #MakeUp?? #MatitaLabbra #Delineatori #Labbra & #Rossetti SCONTATI al 50% Solo se presenti in… - infoitsport : Vlahovic lascia Ristic? No, grazie. C'è già una super offerta dalla Premier: maxi-commissione per il procuratore - Yuro_23 : RT @capuanogio: L'Arabia Saudita prende il #Newcastle nonostante le proteste di chi chiedeva restasse fuori dalla Premier League per le vio… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Vlahovic lascia #Ristic? No, grazie. C'è già una super offerta dalla #PremierLeague: maxi-commissione per il procurato… -