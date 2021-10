Masters1000 Indian Wells, perchè Berrettini-Sinner non hanno giocato in doppio: la causa (Di sabato 9 ottobre 2021) L’attesa per Matteo Berrettini e Jannik Sinner in doppio è stata vana per la seconda volta. Anche a Indian Wells, infatti, il duo composto dai giocatori italiani più rappresentativi nel ranking di singolare non è sceso in campo, stavolta per un problema occorso al romano, dopo che ad Antalya (a inizio anno) l’altoatesino aveva deciso direttamente di non andare. Un problema di natura muscolare, al collo, ha messo Berrettini nelle condizioni di non scendere in campo nel confronto che avrebbe messo di fronte i due italiani al tedesco Kevin Krawietz e al rumeno Horia Tecau, numeri 5 del seeding e specialisti da due Slam ciascuno. Questi ultimi hanno poi vinto lo stesso contro i serbi Dusan Lajovic e Filip Krajinovic. Data la natura con ogni probabilità ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) L’attesa per Matteoe Jannikinè stata vana per la seconda volta. Anche a, infatti, il duo composto dairi italiani più rappresentativi nel ranking di singolare non è sceso in campo, stavolta per un problema occorso al romano, dopo che ad Antalya (a inizio anno) l’altoatesino aveva deciso direttamente di non andare. Un problema di natura muscolare, al collo, ha messonelle condizioni di non scendere in campo nel confronto che avrebbe messo di fronte i due italiani al tedesco Kevin Krawietz e al rumeno Horia Tecau, numeri 5 del seeding e specialisti da due Slam ciascuno. Questi ultimipoi vinto lo stesso contro i serbi Dusan Lajovic e Filip Krajinovic. Data la natura con ogni probabilità ...

Advertising

OA_Sport : Perché Berrettini e Sinner non hanno giocato in doppio - infoitsport : Masters1000 Indian Wells oggi: orari 9 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in campo - OA_Sport : Masters 1000 Indian Wells: Matteo Berrettini, Jannik Sinner e il prossimo debutto in California - infoitsport : Masters1000 Indian Wells oggi: orari 8 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in campo - infoitsport : Masters1000 Indian Wells 2021, Gianluca Mager si impone su Marton Fucsovics in tre set -