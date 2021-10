LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della 125° edizione della Parigi-Tours Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 125° edizione della Parigi-Tours, storica classica francese nel finale della stagione ciclistica internazionale. 213 chilometri da Chartres a Tours in un percorso non durissimo, ma sicuramente ostico e da prendere con le pinze, specie in qualche segmento. La corsa verosimilmente esploderà a circa 50 chilometri dalla conclusione quando in rapida successione i corridori dovranno affrontare la Cote de Goquenne, la Cote de la Vallèe du Vau e la Cote du Rochecortion. Inoltre ci saranno ben nove tratti di pavé sempre in questo tratto. Il vincitore uscente, il danese Casper Pedersen ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della 125° edizione dellaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 125° edizione della, storica classica francese nel finale della stagione ciclistica internazionale. 213 chilometri da Chartres ain un percorso non durissimo, ma sicuramente ostico e da prendere con le pinze, specie in qualche segmento. La corsa verosimilmente esploderà a circa 50 chilometri dalla conclusione quando in rapida successione i corridori dovranno affrontare la Cote de Goquenne, la Cote de la Vallèe du Vau e la Cote du Rochecortion. Inoltre ci saranno ben nove tratti di pavé sempre in questo tratto. Il vincitore uscente, il danese Casper Pedersen ...

