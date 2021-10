La strage di Linate come monito: se riduciamo le tecnologie in favore dei piloti, la legge di Murphy è in agguato (Di sabato 9 ottobre 2021) Sugli eventi che ebbero luogo alle 08:10 di quella mattina a Linate si sono versati fiumi di inchiostro. La ricostruzione dei fatti è minuziosa, estremamente dettagliata e non vi sono dubbi o ombre su quanto periti, varie agenzie competenti e magistratura abbiano ormai chiarito: non posso non citare il contributo fondamentale dato dal Com.te Arturo Radini ex ATI (e mio istruttore sul venerabile DC9-30) che con pazienza certosina ha analizzato, tra l’altro, anche le comunicazioni radio intercorse tra i velivoli coinvolti e gli enti di controllo del traffico aereo di Linate. Volendo fare alcune considerazioni che esulino dai freddi ed inequivocabili risultati dell’inchiesta non posso non fare riferimento al fattore umano che in questa tragedia come in altre è un elemento fondamentale. E’ evidente una analogia con l’incidente di Tenerife ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Sugli eventi che ebbero luogo alle 08:10 di quella mattina asi sono versati fiumi di inchiostro. La ricostruzione dei fatti è minuziosa, estremamente dettagliata e non vi sono dubbi o ombre su quanto periti, varie agenzie competenti e magistratura abbiano ormai chiarito: non posso non citare il contributo fondamentale dato dal Com.te Arturo Radini ex ATI (e mio istruttore sul venerabile DC9-30) che con pazienza certosina ha analizzato, tra l’altro, anche le comunicazioni radio intercorse tra i velivoli coinvolti e gli enti di controllo del traffico aereo di. Volendo fare alcune considerazioni che esulino dai freddi ed inequivocabili risultati dell’inchiesta non posso non fare riferimento al fattore umano che in questa tragediain altre è un elemento fondamentale. E’ evidente una analogia con l’incidente di Tenerife ...

