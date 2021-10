Il Nobel Parisi tifa per la grande ammucchiata: “Ho nostalgia di Prodi. M5s e Pd fatti l’uno per l’altro” (Di sabato 9 ottobre 2021) «Io penso che il M5s sia un ottimo alleato del Pd». Lo sostiene il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica ottenuto grazie ai suoi studi sui «sistemi complessi». E a proposito di complessità, cosa c’è di più complesso delle alleanze politiche del centrosinistra? Infatti, il fisico romano, fan della prima ora dell’Ulivo di Prodi, ha riconosciuto di faticare anche lui a teorizzare una formula che faccia stare insieme Di Maio e De Luca, Fratoianni e Calenda. Guai a pensare che Parisi sia il classico scienziato chiuso nella sua stanza a elaborare calcoli. Parisi interviene su tutto lo scibile umano. I social hanno riproposto la sua polemica con il virologo Bassetti in piena pandemia. Altri hanno tirato fuori la sua dura presa di posizione contro la presenza di Papa Benedetto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021) «Io penso che il M5s sia un ottimo alleato del Pd». Lo sostiene il professor Giorgio, premioper la Fisica ottenuto grazie ai suoi studi sui «sistemi complessi». E a proposito di complessità, cosa c’è di più complesso delle alleanze politiche del centrosinistra? In, il fisico romano, fan della prima ora dell’Ulivo di, ha riconosciuto di faticare anche lui a teorizzare una formula che faccia stare insieme Di Maio e De Luca, Fratoianni e Calenda. Guai a pensare chesia il classico scienziato chiuso nella sua stanza a elaborare calcoli.interviene su tutto lo scibile umano. I social hanno riproposto la sua polemica con il virologo Bassetti in piena pandemia. Altri hanno tirato fuori la sua dura presa di posizione contro la presenza di Papa Benedetto ...

