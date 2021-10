Il missile ipersonico di Kim | così la Corea del Nord spaventa gli Usa

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ladelè entrata a far parte di un club molto esclusivo: quello dei Paesi che hanno testato missili ipersonici. Pyongyang ha affermato di aver effettuato per la prima volta un lancio del genere lo scorso 28 settembre. A quanto pare, “la svolta tecnologica di grande importanza strategica”, come è stata descritta dall’agenzia InsideOver.

Advertising

mariorossinet : La Corea del Nord prepara un missile ipersonico - ItalianoRt : ???????? Nel 2022 si prevede di iniziare a testare un nuovo missile ipersonico di piccole dimensioni noto come 'Ostrot… - ItalianoRt : ?????? La Russia ha 'declassificato' l'ultimo missile aereo ipersonico a lungo raggio X-95 (o Kh-95) grazie alle affe… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha iniziato lo sviluppo del missile ipersonico a medio raggio #X95 cap… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: La Russia pare intenda declassificare le news sul missile ipersonico a lungo raggio #X95 alias #Kh95 grazie alle afferma… -

Ultime Notizie dalla rete : missile ipersonico

APPROFONDIMENTI MONDO Foto MONDO La Russia lancia ilTsirkon GRAN BRETAGNA Mostro di Loch Ness avvistato da un sonar LATINA PAY Rischio maremoto inserito nel nuovo piano di ...Si è trattato del secondo test nella stessa settimana, dopo che Pyongyang aveva lanciato poco prima un nuovo. Insomma, come notato dalla Cnn , il regime nordcoreano sta elaborando ...Il lancio dello Zircon, come si può vedere dal filmato diffuso dai russi, è stato condotto mentre il Severodvinsk era in emersione. Basandoci su questo si può stimare il carico bellico dello Zircon in ...Questo lunedì la Russia ha annunciato il successo del lancio di un missile ipersonico Zircon da un sottomarino nucleare. Secondo quanto riportano le fonti ufficiali, la Russia ha sperimentato con succ ...