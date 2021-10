Green pass, Brunetta: «Pil al 6,3% grazie alla fine dello smart working nella pubblica amministrazione» (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Green pass e il ritorno al lavoro in presenza nella p.a. «significa che intere parti delle nostre città ricominciano a vivere» e a consumare: lo ha detto il ministro della... Leggi su ilmattino (Di sabato 9 ottobre 2021) Ile il ritorno al lavoro in presenzap.a. «significa che intere parti delle nostre città ricominciano a vivere» e a consumare: lo ha detto il ministro della...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - borghi_claudio : A qualcuno sta venendo il lieve sospetto che questa cosuccia del green pass per il lavoro abbia leggere controindic… - BeholderITA : RT @eriknippon: @michele_geraci @mgmaglie Nel momento in cui sui mezzi d'informazione giapponesi, ti senti dire che sono preoccupati per la… - babitabby : RT @GIORGIOMALAVOL1: Insomma.... I VIP si fanno i Green Pass comprando i medici che registrano false vaccianzioni. Poi ci sono i Pass sul… -