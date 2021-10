GF Vip | clamorosa gaffe | “ma non era lui!” | è successo tutto in diretta

Leggi su sologossip

(Di sabato 9 ottobre 2021) durante la puntata di ieri sera. Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip 6 andata in onda ieri sera. Soprese a non finire ed emozioni uniche, ma anche un’eliminazione definitiva: quella di Samy Youssef, che ha dovuto abbandonare per sempre la casa, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.