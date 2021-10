Germania. Polizia indaga su sindrome Avana in ambasciata Usa (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono oltre 200 i funzionari colpiti dalla misteriosa sindrome dal 2016 a oggi: hanno denunciato una sensazione di pressione all'interno della testa, strani ronzii provenienti da una particolare direzione, ma anche vertigini, nausea e affaticamento Leggi su rainews (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono oltre 200 i funzionari colpiti dalla misteriosadal 2016 a oggi: hanno denunciato una sensazione di pressione all'interno della testa, strani ronzii provenienti da una particolare direzione, ma anche vertigini, nausea e affaticamento

Advertising

plplplplpllplop : RT @RaiNews: Biden: 'Sarà rintracciata la causa e il responsabile' - RaiNews : Biden: 'Sarà rintracciata la causa e il responsabile' - palaalessandro1 : @GiorgiaMeloni @brumottistar e c’erano spacciatori ovunque, con esercito e polizia ovunque… senza fare niente!! Se… - gianni20181 : RT @NamanTarcha: #Germania Operazione della Polizia tedesca ha smantellato e arrestato una cellula per attività illecite, riciclo di denaro… - puntodilucescam : RT @dessere88: Zwönitz Germania ???? “Gli abitanti di questa città hanno deciso di scendere in campo per dire NO! La polizia ha esortato a… -