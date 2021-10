Francia, Rabiot out con la Spagna: i tifosi transalpini esultano – FOTO (Di sabato 9 ottobre 2021) Rabiot positivo al Covid, tifosi francesi irrispettosi: «Tanto meglio». Brutti messaggi nei confronti del centrocampista Adrien Rabiot, risultato positivo al Covid, salterà la finale di Nations League contro la Spagna. Una brutta notizia per la Francia, anche se molti tifosi non sembrano pensarla così. Adrien Rabiot ne pourra pas participer à la finale de la Ligue des Nations, dimanche à 20h45, contre l’Espagne. https://t.co/YD6SRvrWoa— Equipe de France (@equipedefrance) October 9, 2021 Diversi, infatti, i messaggi di esultanza degli stessi tifosi transalpini alla notizia dell’assenza dello juventino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021)positivo al Covid,francesi irrispettosi: «Tanto meglio». Brutti messaggi nei confronti del centrocampista Adrien, risultato positivo al Covid, salterà la finale di Nations League contro la. Una brutta notizia per la, anche se moltinon sembrano pensarla così. Adrienne pourra pas participer à la finale de la Ligue des Nations, dimanche à 20h45, contre l’Espagne. https://t.co/YD6SRvrWoa— Equipe de France (@equipedefrance) October 9, 2021 Diversi, infatti, i messaggi di esultanza degli stessialla notizia dell’assenza dello juventino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

