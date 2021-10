Domenica In, Venier ridotta il 10 ottobre: perché e quando torna in onda (Di sabato 9 ottobre 2021) Pomeriggio di festa rivoluzionato, per tutta la tv e per Domenica In, che ha ceduto il passo alla finale per il 3° e 4° posto di Nations League che è chiamata a disputare anche la Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini. È cambiato, quindi, tutto il palinsesto relativo ai programmi di Canale5 e di Rai1, con una drastica riduzione del talk di Mara Venier che presenterà il cast e la nuova edizione di Ballando con le stelle. Domenica In, perché va in onda ridotta il 10 ottobre Occhi puntati sulla Nazionale Italiana di Calcio, il 10 ottobre, per la finalina di Nations League alla quale ha avuto accesso dopo la sconfitta contro la Spagna nonostante il gol in rimonta di Pellegrini. Per lasciare spazio al match, quindi, Domenica In va ... Leggi su dilei (Di sabato 9 ottobre 2021) Pomeriggio di festa rivoluzionato, per tutta la tv e perIn, che ha ceduto il passo alla finale per il 3° e 4° posto di Nations League che è chiamata a disputare anche la Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini. È cambiato, quindi, tutto il palinsesto relativo ai programmi di Canale5 e di Rai1, con una drastica riduzione del talk di Marache presenterà il cast e la nuova edizione di Ballando con le stelle.In,va inil 10Occhi puntati sulla Nazionale Italiana di Calcio, il 10, per la finalina di Nations League alla quale ha avuto accesso dopo la sconfitta contro la Spagna nonostante il gol in rimonta di Pellegrini. Per lasciare spazio al match, quindi,In va ...

