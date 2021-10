Cast e personaggi di Versailles, dal 9 ottobre su La7 la serie sulla corte del Re Sole tra lussuria e congiure (Di sabato 9 ottobre 2021) Cast e personaggi di Versailles debuttano in chiaro il 9 ottobre, in prima serata su La7: già disponibile in Italia su Netflix, la serie francese girata nell’omonima Reggia arriva per la prima volta sulla tv generalista con tre episodi ogni sabato sera. Versailles è una serie d’ambientazione storica ma dal piglio scandalistico, un feuilleton più sfarzoso che drammatico, che per intenderci ricorda nelle intenzioni I Tudors più che Downton Abbey (di cui pure raccoglie il testimone nella programmazione del sabato sera di La7). I personaggi di Versailles ruotano intorno alla corte del Re Sole, nella sfavillante Reggia omaggiata dal titolo: girato proprio nel Palazzo di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 ottobre 2021)didebuttano in chiaro il 9, in prima serata su La7: già disponibile in Italia su Netflix, lafrancese girata nell’omonima Reggia arriva per la prima voltatv generalista con tre episodi ogni sabato sera.è unad’ambientazione storica ma dal piglio scandalistico, un feuilleton più sfarzoso che drammatico, che per intenderci ricorda nelle intenzioni I Tudors più che Downton Abbey (di cui pure raccoglie il testimone nella programmazione del sabato sera di La7). Idiruotano intorno alladel Re, nella sfavillante Reggia omaggiata dal titolo: girato proprio nel Palazzo di ...

