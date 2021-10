Calenda non fa Piazza Pulita perché prigioniero nella torre eburnea della sardina di Cristallo (Di sabato 9 ottobre 2021) Approccio tecnocratico, connessione sentimentale, la dinamica amico - nemico, populismo classista, liberalismo sociale, torre eburnea. Ma di che stiamo parlando? Questo è il linguaggio della sardina ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) Approccio tecnocratico, connessione sentimentale, la dinamica amico - nemico, populismo classista, liberalismo sociale,. Ma di che stiamo parlando? Questo è il linguaggio...

Advertising

FrancescoLollo1 : #Calenda ha usato la campagna elettorale romana come cassa di risonanza raggirando una parte di elettori del cdx, m… - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi #Bersani: 'A me van bene tutti quelli che pensano che ci sia una destra e una sinistra, ce… - Agenzia_Ansa : 'Considero Conte campione di qualunquismo e trasformismo. Non gli ho mai sentito fare un ragionamento interessante… - GiuseppePepe10 : RT @inaltoicuori_5S: Travaglio su Calenda: Nessuno gli ha spiegato che Roma non è l’Italia, dove i sondaggi lo danno in zona Iv. Lì ha pres… - quantunque1 : RT @Know_How_To_Do: Non è stata una bella scena quella di ieri. Calenda è intervenuto in maniera rude (ed a mio avviso eccessiva) a sottoli… -