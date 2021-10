Ascolti tv venerdì 8 ottobre: Tale e Quale Show, Vivere, Grande Fratello Vip (Di sabato 9 ottobre 2021) Ascolti tv venerdì 8 ottobre: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 8 ottobre 2021? Su Rai 1 è andata in onda Tale e Quale Show. Su Rai 2 la serie N.C.I.S. Su Rai 3 il film Vivere. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 il film John Rambo. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv venerdì 8 ottobre 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 8 ottobre 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 Tale e ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 9 ottobre 2021)tv: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andata in onda. Su Rai 2 la serie N.C.I.S. Su Rai 3 il film. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5Vip. Su Italia 1 il film John Rambo. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2021? Di seguito tutti i dati.tv 82021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1e ...

Advertising

Chri20841131 : @sticazzimelrose Guarda bene: gli ascolti del venerdì sono in crescita sia come share che come numero di telespettatori - bakeoffitalia : Ascolti TV | Venerdì 8 ottobre 2021 | - fabiofabbretti : Al pomeriggio soliti numeri un po' per tutti, con #Pomeriggio5 alla soglia del 13% di share. #LaVitaInDiretta leade… - Emanuele4Music : Ascolti tv, venerdì 8 ottobre 2021: Tale e Quale Show (21.8%), Grande Fratello Vip (17%) | Dati Auditel… - Teleblogmag : Ancora Tale e quale show al top della prima serata del venerdi. #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Teleg… -