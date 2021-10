Alfonso Signorini ad Amedeo Goria: “Diventi papà?”. Lui: “Sai come si dice mater certa pater…” (Di sabato 9 ottobre 2021) Amedeo Goria è una continua sorpresa, e non in senso positivo. Mentre il giornalista è impegnato a provarci con Ainett e a raccontare la sua vita sessuale dentro la casa del Grande Fratello Vip, fuori Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 lancia uno scoop: la fidanzata Vera sarebbe incinta. E Alfonso Signorini lo chiede al diretto interessato durante la diretta: “Diventi ancora padre?”. Goria, che non può saperlo perché è dentro la casa da più di un mese, fa una faccia perplessa e commenta: “Mi sembra un po’ strano. Ho qualche dubbio, perché stavamo attenti... Sai come si dice mater certa pater…. sono stupito ma contento”. Sonia Bruganelli in studio non si trattiene: “Stai prendendo le distanze? Sarebbe tuo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021)è una continua sorpresa, e non in senso positivo. Mentre il giornalista è impegnato a provarci con Ainett e a raccontare la sua vita sessuale dentro la casa del Grande Fratello Vip, fuori Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 lancia uno scoop: la fidanzata Vera sarebbe incinta. Elo chiede al diretto interessato durante la diretta: “ancora padre?”., che non può saperlo perché è dentro la casa da più di un mese, fa una faccia perplessa e commenta: “Mi sembra un po’ strano. Ho qualche dubbio, perché stavamo attenti... Saisi. sono stupito ma contento”. Sonia Bruganelli in studio non si trattiene: “Stai prendendo le distanze? Sarebbe tuo ...

