Accordo sulla Global Tax | dal 2023 imposta minima del 15% alle multinazionali

(Di sabato 9 ottobre 2021) Unstorico, raggiunto con il sì di 136 Paesi. Laminum tax ci sarà. Ad annunciarlo il segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann. Un’che avrà un forte impatto sulle grandie i colossi del web come Facebook, Google e Amazon. L’prevede infatti un’del 15%. Una brutta notizia per tutti quei colossi che hanno la sede fiscale dove la tassazione è molto bassa. “Questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo ed efficace”, ha sottolineato Cormann, aggiungendo che si tratta di “una grande vittoria per un multilateralismo efficace”. Si tratta in sostanza di un sistema di tassazione internazionale che mira a combattere i ...

Advertising

matteosalvinimi : “Nessun italiano deve pagare un euro in più di tasse”: questo è l'accordo con cui è nato il governo Draghi. Di lui… - Agenzia_Ansa : Il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, ha annunciato l'accordo sulla minimum tax. 'Renderà il nostro re… - repubblica : Ocse: accordo raggiunto sulla tassazione minima globale al 15% - Gianni2The : RT @RenzoGiannanto1: 'Quando mi porti a lavorare con te?' 'Guarda che poi so' cazzi tua eh?' Mi ha insegnato tanto mestiere e pure a stare… - EmilioTrigilio : @FedericoRampini Quando hai sistemi fiscali completate diversi deve essere uno scherzo applicare questa cosa. È com… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo sulla

... che il nostro esecutivo abbiasua scrivania dei telefoni rossi con Ankara, Mosca, Doha, Il ... Possiamo non essere d', e spesso non lo siamo, con alcune delle posizioni espresse da questi ...Lezioni dall'Caa - Icm 'Se esistesse una Repubblica dell'Italia Meridionale, sarebbe l'... alla storia, alla economia dello sviluppo (una brancacresta dell'onda fino agli anni '80, ...Come spiega Leonardo Bellodi nel suo “L’ombra di Gheddafi” (Rizzoli), la politica italiana può puntare a obiettivi concreti come la riunificazione delle Banche Centrali libiche e lo scongelamento dei ...Dai 3 ai 5 milioni annui in Finanziaria per la cura del Chiese e sgravi sulla Tari nei Comuni dell’asta del fiume per la durata dei cantieri dei depuratori del Garda a Gavardo e Montichiari, con il su ...