Zalewski, scivolone social e multa in arrivo. Cosa gli dirà Mourinho? (Di venerdì 8 ottobre 2021) scivolone social per il giovane attaccante della Roma, Nicola Zalewski, giocatore di 19 anni, di origini polacche ma italiano. Dopo la scomparsa del padre, arrivata qualche settimana fa, dopo una lunga malattia, Zalewski è uscito con gli amici per svagarsi, dopo che Mou ha dato alla squadra 3 giorni liberi, con gli allenamenti che riprenderanno lunedì, in vista della Juventus. Zalewski è stato protagonista di un video virale, che testimonia la serata trascorsa, sfuggita di mano al giovane. In una storia su Instagram di un suo amico, si vede il ragazzo dire: “Stasera pippiamo, Josè, stiamo a fa schifo, abbiamo pippato”. Il giocatore della Roma non parla, ma si limita a sorridere, ma lo scivolone è diventato virale. Una ragazzata che magari va perdonata, ma certamente per un calciatore ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021)per il giovane attaccante della Roma, Nicola, giocatore di 19 anni, di origini polacche ma italiano. Dopo la scomparsa del padre, arrivata qualche settimana fa, dopo una lunga malattia,è uscito con gli amici per svagarsi, dopo che Mou ha dato alla squadra 3 giorni liberi, con gli allenamenti che riprenderanno lunedì, in vista della Juventus.è stato protagonista di un video virale, che testimonia la serata trascorsa, sfuggita di mano al giovane. In una storia su Instagram di un suo amico, si vede il ragazzo dire: “Stasera pippiamo, Josè, stiamo a fa schifo, abbiamo pippato”. Il giocatore della Roma non parla, ma si limita a sorridere, ma loè diventato virale. Una ragazzata che magari va perdonata, ma certamente per un calciatore ...

