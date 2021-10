Vlahovic ed un futuro possibile in Premier: i dettagli dell’offerta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ormai è quasi scritto: il futuro di Dusan Vlahovic è lontano da Firenze. Il mancato rinnovo del bomber serbo con la Fiorentina ha già infiammato il mercato dei top club europei. Oltre agli interessamenti di Juve e Milan in Italia, spunta fuori una proposta dall’Inghilterra.Come riporta La Nazione, infatti, il Manchester City avrebbe presentato a Vlahovic un’offerta da 6 milioni a stagione. Guardiola Man City Per il 9 viola significherebbe un aumento notevole, considerando che adesso ne percepisce “solo” 800 mila. Con 4 reti nelle prime 7 di campionato, Vlahovic si candida sicuramente a competere per il titolo di capocannoniere della Serie A. Sirene inglesi però lo tentano, starà a lui ora decidere per il suo futuro. Quello che è certo è che, con una sua eventuale partenza, il calcio ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ormai è quasi scritto: ildi Dusanè lontano da Firenze. Il mancato rinnovo del bomber serbo con la Fiorentina ha già infiammato il mercato dei top club europei. Oltre agli interessamenti di Juve e Milan in Italia, spunta fuori una proposta dall’Inghilterra.Come riporta La Nazione, infatti, il Manchester City avrebbe presentato aun’offerta da 6 milioni a stagione. Guardiola Man City Per il 9 viola significherebbe un aumento notevole, considerando che adesso ne percepisce “solo” 800 mila. Con 4 reti nelle prime 7 di campionato,si candida sicuramente a competere per il titolo di capocannoniere della Serie A. Sirene inglesi però lo tentano, starà a lui ora decidere per il suo. Quello che è certo è che, con una sua eventuale partenza, il calcio ...

