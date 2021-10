Vaccino Covid per bambini di 5-11 anni, Pfizer chiede l’approvazione a Fda (Di venerdì 8 ottobre 2021) La possibilità di iniettare il Vaccino anti Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni si avvicina. Ieri Pfizer ha presentato la richiesta alla Fda, l’agenzia per gli alimenti e i medicinali statunitense, per ottenere l’ok all’uso negli Usa. La risposta è attesa per la prossima settimana. L’annuncio è stato dato dalla casa farmaceutica attraverso un video diffuso sul profilo Twitter. “Abbiamo presentato ufficialmente la nostra richiesta alla Fda per l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua)” negli Usa “del nostro Vaccino anti-Covid nei bambini da 5 a meno di 12 anni”, si legge nel tweet. Restano però i dubbi legati all’efficacia nel tempo. Leggi anche: Vaccino contro la malaria, arriva l’approvazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) La possibilità di iniettare ilantiaitra i 5 e gli 11si avvicina. Ieriha presentato la richiesta alla Fda, l’agenzia per gli alimenti e i medicinali statunitense, per ottenere l’ok all’uso negli Usa. La risposta è attesa per la prossima settimana. L’annuncio è stato dato dalla casa farmaceutica attraverso un video diffuso sul profilo Twitter. “Abbiamo presentato ufficialmente la nostra richiesta alla Fda per l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua)” negli Usa “del nostroanti-neida 5 a meno di 12”, si legge nel tweet. Restano però i dubbi legati all’efficacia nel tempo. Leggi anche:contro la malaria, arriva...

Advertising

Adnkronos : Gli autori: 'Segnale aumento casi #miocarditi tra i giovani merita ulteriori indagini'. #vaccinoCovid - Adnkronos : In Svezia e Danimarca stop a vaccino Moderna nei giovani. #covid - RobertoBurioni : Qualcuno si preoccupa senza motivo delle rarissime e benigne miocarditi da vaccino, ma dimentica le gravissime cons… - SteForFreedom : @barbarab1974 Ma poi che minkia c'entra... io non mi vaccino, ma se prendo il covid non cambio certo idea. Anzi, a… - CastigamattU : RT @MassimoCeccare8: Il medico del 118 rompe l’omertà: “Sui più fragili, il vaccino anti-Covid è l’arma letale” -