Vaccino anti Covid, via libera alla terza dose per fragili di ogni età e per gli over 60. CIRCOLARE [PDF] (Di venerdì 8 ottobre 2021) alla luce delle ultime deliberazioni di EMA via libera alla terza dose (booster) di Vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. Lo comunica il ministero della Salute in una CIRCOLARE. L'articolo Vaccino anti Covid, via libera alla terza dose per fragili di ogni età e per gli over 60. CIRCOLARE PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 ottobre 2021)luce delle ultime dezioni di EMA via(booster) diper idietà e per tutti gli60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. Lo comunica il ministero della Salute in una. L'articolo, viaperdietà e per gli60.PDF .

