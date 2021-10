Strategie migliori per ricevere recensioni dai propri clienti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDi Giovanna Fusco Benevento – Sappiamo bene che le recensioni rappresentano uno dei maggiori elementi di fidelizzazione e di attrazione per i clienti. Ottenere feedback positivi significa fare già una buona impressione a chiunque si interfacci con noi per la prima volta. Un tempo esisteva il passaparola e non è assolutamente passato di moda; semplicemente oggi, con l’online, abbiamo a disposizione strumenti in più per farci conoscere. Spesso, tuttavia, si ha timore a richiedere recensioni, nonostante siano una delle leve più significative per rafforzare la reputazione del brand. Come facilitare questo percorso? Email marketing. Rappresenta un’opportunità grandiosa per mettersi in contatto con il cliente o potenziale tale ed è bene non sprecarla. A volte può accadere che, successivamente a un acquisto di un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDi Giovanna Fusco Benevento – Sappiamo bene che lerappresentano uno dei maggiori elementi di fidelizzazione e di attrazione per i. Ottenere feedback positivi significa fare già una buona impressione a chiunque si interfacci con noi per la prima volta. Un tempo esisteva il passaparola e non è assolutamente passato di moda; semplicemente oggi, con l’online, abbiamo a disposizione strumenti in più per farci conoscere. Spesso, tuttavia, si ha timore a richiedere, nonostante siano una delle leve più significative per rafforzare la reputazione del brand. Come facilitare questo percorso? Email marketing. Rappresenta un’opportunità grandiosa per mettersi in contatto con il cliente o potenziale tale ed è bene non sprecarla. A volte può accadere che, successivamente a un acquisto di un ...

Advertising

zazoomblog : Strategie migliori per ricevere recensioni dai propri clienti. - #Strategie #migliori #ricevere - anteprima24 : ** #Strategie migliori per ricevere #Recensioni dai propri #Clienti. ** - teoroccacoach : Un ottimo imprenditore si riconosce da come si rapporta con i dipendenti, i partner commerciali e i clienti, nonché… - nicocorradini74 : RT @anci_fvg: Il #18ottobre c'è il nostro corso gratuito con le migliori strategie per l'utilizzo della piattaforma elettronica del #MEPA:… - anci_fvg : Il #18ottobre c'è il nostro corso gratuito con le migliori strategie per l'utilizzo della piattaforma elettronica d… -