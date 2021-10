(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Nella suggestiva Piazzetta dei Caduti si è svolta la cerimonia della consegna delle benemerenze per le meritevoli attività di soccorso in mare svolte durante le operazioni “Spiagge libere sicure” del litorale del Comune di. Indelebile dimostrazione dell’impegno qualificato nell’ambito delle operazioni di soccorso in favore dei bagnanti e fruitori delle predette spiagge. Sono stati premiati dal Sindaco Ettore Liguori con Diploma di Benemerenza: per l’Ufficio Circondariale Marittimo delladi Porto-Guardia Costiera di Palinuro, il Primo Luogotenente Massimo Angeloni; il Capo di 2° Classe Luca Montefusco; il Sottocapo di 1° Classe Ivan Marotta e il Sottocapo di 1° Classe Maurizio De Santi. Infine i bagnini dellaNazionale di ...

Advertising

anteprima24 : ** Sette turisti salvati a #Pisciotta, encomi per #Capitaneria e Società Salvamento (VIDEO) **… -

Ultime Notizie dalla rete : Sette turisti

anteprima24.it

... una rete di amministrazioni che permette di offrire aiun calendario di eventi di r ...Festival dei luoghi medievali a Pistoia per la sottoscrizione del protocollo di intesa che coinvolge......luoghi più suggestivi della nostra città resta ancora interdetto ai napoletani e ai tanti... Sono trascorsimesi dal sopralluogo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio ...Travel and Leisure ha catalogato tutti i Comuni con meno di 10.000 abitanti, elencando i 12 piccoli borghi più belli d’Italia dove godersi la “Dolce Vita“. Tra questi non poteva mancare San Vito Lo Ca ...Napoli, Cimitero delle Fontanelle ancora off limit. Borrelli (Europa Verde): “Trovare subito i fondi per restituire questo luogo magico alla città e ai turisti” ...