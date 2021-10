Ritrovato in Romania il bimbo rapito a Padova dal padre (Di venerdì 8 ottobre 2021) E' stato Ritrovato a bordo di un treno il bambino romeno di 5 anni rapito martedì scorso a Padova dal padre e altri tre uomini mentre andava a scuola con la mamma. Il padre ieri sera aveva cominciato ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 ottobre 2021) E' statoa bordo di un treno il bambino romeno di 5 annimartedì scorso adale altri tre uomini mentre andava a scuola con la mamma. Ilieri sera aveva cominciato ...

