Ritrovato David, il bambino di 5 anni rapito dal padre a Padova (Di venerdì 8 ottobre 2021) È stato Ritrovato David, il bambino di 5 anni rapito dal padre di origine romena martedì mentre stava andando a scuola accompagnato dalla madre, separata dall'uomo. Il bambino ed il padre sono stati rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno in una località del paese. La conferma viene dai carabinieri di Padova che fino dalle prime ore di martedì avevano avviato le ricerche del bambino e del padre che lo aveva fatto salire su un furgone assieme ad altri due uomini ed era poi fuggito. Il furgone era stato trovato ieri mattina a Limena appena fuori Padova. I Carabinieri di Padova hanno fatto sapere di essere già in contatto con le autorità romene.

