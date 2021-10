Raiola | attacco frontale al Milan | “Muto sui fischi a Donnarumma”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Minointerviene in difesa del suo assistito Gianluigiper quanto successo a San Siro. Tirando in ballo il 'colpevole'

I campani puntano su un modulo tattico 4 - 3 - 3 con il tris d'composto da, Varela e Mancini, anche se l'unica rete finora realizzata porta la firma del difensore Varchetta. Sul fronte ...La situazione potrebbe dunque spingere il suo agente Minoa cercare una rapida via di fuga, ... i ragazzi di Guardiola sono chiamati ad un'altra impresa non da poco: fermare il trio d'...“Gigio, una gogna”. Titola così il Corriere dello Sport, con questo virgolettato di Mino Raiola su Donnarumma. L’argomento sono sempre i fischi di San Siro, nella partita contro la Spagna: “Indegni. E ...Stefan de Vrij, difensore centrale dell'Inter di Simone Inzaghi, potrebbe non rinnovare: occhio alla Juventus in sede di calciomercato ...