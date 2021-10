Raggi contro Conte sul ballottaggio. E prepara la resa dei conti nel M5s: “I voti romani sono miei” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Corriere della Sera la definisce “furiosa”, Repubblica opta per “furibonda”, il Messaggero svela retroscena su una scissione delle sue liste civiche rispetto al M5s: Virginia Raggi manda in fibrillazione il mondo pentastellato, ma soprattutto toglie il sonno a Giuseppe Conte. Virginia Raggi, dopo la sconfitta (quarta su i quattro principali Contendenti) viene definita dal giornale di via Solferino come «furiosa per essere stata lasciata sola». L’entourage grillino l’ha fatta assurgere al ruolo di Giovanna d’Arco del Movimento. Beppe Grillo aveva addirittura adottato il paragone “gladiatorio”, che aveva fatto sbellicare dalle risate tanti. LEGGI ANCHE Vertice Salvini-Draghi: pace è fatta. Ma Conte e Letta fanno gli sfascisti e scatenano la rissa Conte alle corde verso i ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Corriere della Sera la definisce “furiosa”, Repubblica opta per “furibonda”, il Messaggero svela retroscena su una scissione delle sue liste civiche rispetto al M5s: Virginiamanda in fibrillazione il mondo pentastellato, ma soprattutto toglie il sonno a Giuseppe. Virginia, dopo la sconfitta (quarta su i quattro principalindenti) viene definita dal giornale di via Solferino come «furiosa per essere stata lasciata sola». L’entourage grillino l’ha fatta assurgere al ruolo di Giovanna d’Arco del Movimento. Beppe Grillo aveva addirittura adottato il paragone “gladiatorio”, che aveva fatto sbellicare dalle risate tanti. LEGGI ANCHE Vertice Salvini-Draghi: pace è fatta. Mae Letta fanno gli sfascisti e scatenano la rissaalle corde verso i ...

