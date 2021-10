Pirelli, la holding Camfin (Tronchetti Provera) sale al 14,1% (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Camfin, la holding di Marco Tronchetti Provera, è salita al 14,096% del capitale di Pirelli, di cui l’imprenditore italiano è vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli. Lo rende noto il produttore di pneumatici, sottolineando che l’operazione è il perfezionamento dell’accordo sottoscritto e reso noto al mercato in data 30 giugno 2021. Camfin ha completato un aumento del proprio capitale riservato a Longmarch holding, che lo ha integralmente sottoscritto tramite conferimento di 40.000.000 azioni Pirelli, pari al 4% del capitale sociale. Al fine di determinare la quota del capitale Camfin spettante a Longmarch le azioni Pirelli detenute da Camfin e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) –, ladi Marco, è salita al 14,096% del capitale di, di cui l’imprenditore italiano è vice presidente esecutivo e amministratore delegato di. Lo rende noto il produttore di pneumatici, sottolineando che l’operazione è il perfezionamento dell’accordo sottoscritto e reso noto al mercato in data 30 giugno 2021.ha completato un aumento del proprio capitale riservato a Longmarch, che lo ha integralmente sottoscritto tramite conferimento di 40.000.000 azioni, pari al 4% del capitale sociale. Al fine di determinare la quota del capitalespettante a Longmarch le azionidetenute dae ...

