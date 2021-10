Per il dopo Modric: il Real Madrid vuole un giocatore del Napoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Fabian Ruiz è uno dei migliori del Napoli in questo inizio di stagione. Il centrocampista spagnolo ha ritrovato verve in mezzo al campo, aiutato anche dal grande lavoro di Anguissa e dei nuovi dettami tattici di Luciano Spalletti. E il suo futuro torna ad essere tema attuale dopo i pericoli estivi. Napoli, Fabian Ruiz, Real Madrid Dalla Spagna: Fabian Ruiz sostituto perfetto di Modric al Real Madrid Fabian Ruiz è da tempo nel mirino del Real Madrid. Florentino Perez sta cercando di migliorare e ringiovanire il centrocampo dei Blancos con nuovi innesti e dopo Edouard Camavinga, potrebbe puntare fortemente su Fabian. Al Napoli sta dimostrando grandi miglioramenti e i Galacticos ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Fabian Ruiz è uno dei migliori delin questo inizio di stagione. Il centrocampista spagnolo ha ritrovato verve in mezzo al campo, aiutato anche dal grande lavoro di Anguissa e dei nuovi dettami tattici di Luciano Spalletti. E il suo futuro torna ad essere tema attualei pericoli estivi., Fabian Ruiz,Dalla Spagna: Fabian Ruiz sostituto perfetto dialFabian Ruiz è da tempo nel mirino del. Florentino Perez sta cercando di migliorare e ringiovanire il centrocampo dei Blancos con nuovi innesti eEdouard Camavinga, potrebbe puntare fortemente su Fabian. Alsta dimostrando grandi miglioramenti e i Galacticos ...

