“Operata di nuovo”. Charlène di Monaco ricoverata in ospedale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non arrivano ancora buone notizie per Charlène di Monaco. La principessa è stata costretta nuovamente a sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Nessuno era ancora a conoscenza del fatto che dovesse finire sotto i ferri, invece è successo di nuovo e questo sta facendo spaventare non poco i sudditi, i quali vorrebbero più chiarezza intorno alle sue condizioni di salute. Come sapete, si trova in Sudafrica da alcuni mesi a causa di un’infezione non di poco conto riguardante l’otorinolaringoiatria. Si è vociferato nelle scorse ore che Charlène di Monaco sarebbe stata sottoposta a un nuovo controllo medico. E solo da quello dipenderà il suo rientro a casa, dove il marito Alberto e i suoi figli la attendono da tempo. Lo ha fatto sapere il principe in un’intervista a Radio Montecarlo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non arrivano ancora buone notizie perdi. La principessa è stata costretta nuovamente a sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Nessuno era ancora a conoscenza del fatto che dovesse finire sotto i ferri, invece è successo die questo sta facendo spaventare non poco i sudditi, i quali vorrebbero più chiarezza intorno alle sue condizioni di salute. Come sapete, si trova in Sudafrica da alcuni mesi a causa di un’infezione non di poco conto riguardante l’otorinolaringoiatria. Si è vociferato nelle scorse ore chedisarebbe stata sottoposta a uncontrollo medico. E solo da quello dipenderà il suo rientro a casa, dove il marito Alberto e i suoi figli la attendono da tempo. Lo ha fatto sapere il principe in un’intervista a Radio Montecarlo, ...

