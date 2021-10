Milan | svolta Pioli | i dettagli!

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Stefanoe il suonon vogliono fermarsi e sono pronti a proseguire la grande marcia in campionato. Il tecnico rossonero, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, può sorridere: due infortunati, infatti, sono pronti a tornare a disposizione., ECCO IBRA E GIROUDIbrahimovic Giroud Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud sono pronti al rientro. L’attaccante svedese tornerà in gruppo martedì e sarà a disposizione per il match di sabato contro il Verona. Stesso discorso per il francese che ha smaltito il dolore alla schiena e tornerà in gruppo tra oggi e domani. Due grandi notizie per Stefano. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Theo si è comunque meritato il 7 in pagella per il gol della svolta di una partita che la Francia ha ribaltato negli ultimi 20', con orgoglio e spirito di squadra. E grazie al rossonero appunto, uno '... Il Milan vuole proseguire la sua corsa in campionato e non solo: le condizioni di Ibrahimovic e Giroud in vista dei prossimi impegni ...