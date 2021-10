L’Amazzonia è sempre meno verde

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 8 ottobre 2021) In Amazzonia si assiste ad una accelerazione di tutti i processi, con gravi ricadute in termini socio-ambientali. I cambiamenti nell’uso dei suoli che in questi anni sono avvenuti nella regione amazzonica stanno producendo gravi squilibri. I dati a disposizione mostrano le dinamiche in atto nelle diverse aree della regione. UNO STUDIO PRESENTATO il 30 settembre scorso, risultato del lavoro di tecnici e specialisti dei nove paesi sudamericani in cui ricade, mette in evidenza le trasformazioni avvenute dal 1985 al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.