La Sicilia torna in zona bianca: c'è la firma. Il monitoraggio Iss: incidenza in calo, Rt stabile a 0,83. Scendono ancora i ricoverati (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Sicilia torna in zona bianca: con i dati della pandemia che continuano a migliorare in tutta Italia, come dimostra l'ultimo monitoraggio Iss, anche l'ultima Regione rimasta in area gialla può allentare le restrizioni. L'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, entrerà in vigore da domani, sabato 9 ottobre. "Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso di graduali riaperture. Tutto ciò è possibile prima di tutto grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo continuare su questa strada", ha commentato Speranza su Facebook. Il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) e del ministero della Salute, infatti, rileva che continua a diminuire l'incidenza settimanale del ...

