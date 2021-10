Il comunicato della Sapienza e il microchip sensoriale da installare negli studenti è una bufala (Di venerdì 8 ottobre 2021) Circola lo screenshot di un presunto comunicato dell’Università Sapienza di Roma, rivolto agli studenti e al personale universitario, per la sperimentazione e l’installazione di un «microchip sensoriale». Per i partecipanti sarebbero previste delle agevolazioni e degli incentivi economici, ma è tutta una bufala. Lo screenshot circola via Twitter, Facebook e Telegram, in particolare nei gruppi dove vengono diffuse teorie No Vax e teorie del complotto sulla pandemia Covid-19. Per chi ha fretta Il 6 ottobre 2021 l’Università ha diffuso un comunicato, ma riguardante una convenzione teatrale. L’Ufficio stampa e comunicazione dell’ateneo smentisce l’esistenza di un comunicato riguardo a un fantomatico ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) Circola lo screenshot di un presuntodell’Universitàdi Roma, rivolto aglie al personale universitario, per la sperimentazione e l’installazione di un «». Per i partecipanti sarebbero previste delle agevolazioni e degli incentivi economici, ma è tutta una. Lo screenshot circola via Twitter, Facebook e Telegram, in particolare nei gruppi dove vengono diffuse teorie No Vax e teorie del complotto sulla pandemia Covid-19. Per chi ha fretta Il 6 ottobre 2021 l’Università ha diffuso un, ma riguardante una convenzione teatrale. L’Ufficio stampa e comunicazione dell’ateneo smentisce l’esistenza di unriguardo a un fantomatico ...

