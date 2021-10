Green pass scuola, per il Tar Lazio ok a sospensione stipendio per chi non ha certificazione verde (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nessuna sospensione cautelare dei provvedimenti con i quali, tra l'altro, è stato stabilito che al personale scolastico privo di Green pass non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento. L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza con la quale ha respinto le richieste fatte da alcuni insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nessunacautelare dei provvedimenti con i quali, tra l'altro, è stato stabilito che al personale scolastico privo dinon sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento. L'ha deciso il Tar delcon un'ordinanza con la quale ha respinto le richieste fatte da alcuni insegnanti. L'articolo .

