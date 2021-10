Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani: “Lulù Selassié mangia e poi va in bagno a vomitare. Ha bisogno di aiuto” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lulà Selassié soffre di disturbi alimentari? A lanciare l’allarme è Francesca Cipriani, che nella giornata del 6 ottobre si è così rivolta agli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip6: “Non so se Lulù sta bene. Piccolina, è andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciola io me ne sono accorta. Ragazze è vero, eh sì, ha bisogno di aiuto secondo me, davvero”. E non è la prima ad evidenziare un episodio simile. Solo qualche giorno fa anche Andrea Casalino aveva espresso qualche preoccupazione, parlandone direttamente con la Princess: “Tesoro ma non è che sei stata in bagno a vomitare? Te lo chiedo perché credo di averlo capito. Mi raccomando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lulàsoffre di disturbi alimentari? A lanciare l’allarme è, che nella giornata del 6 ottobre si è così rivolta agli altri inquilini della Casa delVip6: “Non so sesta bene. Piccolina, è andata indopo averto. Cucciola io me ne sono accorta. Ragazze è vero, eh sì, hadisecondo me, davvero”. E non è la prima ad evidenziare un episodio simile. Solo qualche giorno fa anche Andrea Casalino aveva espresso qualche preoccupazione, parlandone direttamente con la Princess: “Tesoro ma non è che sei stata in? Te lo chiedo perché credo di averlo capito. Mi raccomando ...

Advertising

fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - GrandeFratello : Il merchandising ufficiale di #GFVIP è qui! ?? Dalle t-shirt alle borracce, dalle tazze alle felpe… avrai solo l’im… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani: “Lulù Selassié mangia e poi va in bagno a vomitare. Ha bisogno di aiuto” - rog7466 : @Giovann30445712 @AnimaTantra È una vita che dice come stanno le cose, ma gli italiani sono più interessati al calcio e al grande fratello. -