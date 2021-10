' Elden Ring punta ad avere un pubblico ancora più grande di quello di Dark Souls'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L'inizio del 2022 vedrà l'uscita di. Il gioco è l'ultimo di FromSoftware dopo la seriedisuccesso e vari titoli simili come Bloodborne e Sekiro. Non abbiamovisto molto di, ma sembra che riprenderà molto da questi titoli in un contesto più aperto. Sembra, però, che stia anchendo a diventarepiùdei suoi predecessori. Parlando con GamesIndusty.biz, Hervé Hoerdt di Bandai Namco, che ricopre il ruolo di SVP of Digital, Marketing and Content presso la filiale europea, ha parlato dell'imminente gioco. Sembra che le aspettative siano alte per. Hoerdt ha detto che loro e FromSoftware mirano ad ...