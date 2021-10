Docenti di musica e strumento: attività concertistica, aspettativa, compatibilità con il pubblico impiego. TUTTE LE INFO (Di venerdì 8 ottobre 2021) Oggi poniamo sotto la lente d'ingrandimento l'istituto giuridico dell'aspettativa non retribuita per svolgimento di diversa attività lavorativa. Quando un docente può richiederla? Viene sempre concessa? Vi sono delle condizioni? Tale fenomeno è abbastanza diffuso tra i Docenti di strumento musicale i quali spesso vivono una doppia professione, insegnante e concertista. Sono compatibili? Il punto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 ottobre 2021) Oggi poniamo sotto la lente d'ingrandimento l'istituto giuridico dell'non retribuita per svolgimento di diversalavorativa. Quando un docente può richiederla? Viene sempre concessa? Vi sono delle condizioni? Tale fenomeno è abbastanza diffuso tra idile i quali spesso vivono una doppia professione, insegnante e concertista. Sono compatibili? Il punto. L'articolo .

Advertising

TecnicaScuola : Eventi formativi gratuiti online per docenti di musica con Trinity College London -- - ProDocente : Eventi formativi gratuiti online per docenti di musica – Trinity College London - orizzontescuola : Eventi formativi gratuiti online per docenti di musica – Trinity College London -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti musica A Lecco #leparolevalgono, Festival della lingua italiana ... con la partecipazione del critico musicale Sandro Cappelletto insieme a docenti e studenti del ... giornalista, conduttore radiofonico, direttore artistico) e le sue "Lezioni di musica: un viaggio ...

8 9 10 ottobre - "La magica terra di Orfeo": focus sui canti tradizionali dalla Bulgaria a Tricase (Lecce) L'evento "La magica terra di Orfeo" è curato da Fondazione Stoyna Krastanova (nelle persone dei docenti Krasimira Krastanova e Svilen Kostadinov), Accademia di Musica, Danza e Belle Arti, con il ...

Eventi formativi gratuiti online per docenti di musica – Trinity College London Orizzonte Scuola Scuola: torna 'I metodi nella pedagogia contemporanea' A distanza di 60 anni dalla sua prima edizione l'Associazione Gessetti Colorati di Ivrea ripubblica in questi giorni un testo pedagogico che fa ormai parte della storia della scuola italiana. (ANSA) ...

Musica Maestri! (fuori sede) Milano - Giovedì 7 ottobre 2021 a Milano si svolge uno speciale concerto fuori sede del ciclo Musica Maestri! , la rassegna dei docenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e dei vincitori del ...

... con la partecipazione del critico musicale Sandro Cappelletto insieme ae studenti del ... giornalista, conduttore radiofonico, direttore artistico) e le sue "Lezioni di: un viaggio ...L'evento "La magica terra di Orfeo" è curato da Fondazione Stoyna Krastanova (nelle persone deiKrasimira Krastanova e Svilen Kostadinov), Accademia di, Danza e Belle Arti, con il ...A distanza di 60 anni dalla sua prima edizione l'Associazione Gessetti Colorati di Ivrea ripubblica in questi giorni un testo pedagogico che fa ormai parte della storia della scuola italiana. (ANSA) ...Milano - Giovedì 7 ottobre 2021 a Milano si svolge uno speciale concerto fuori sede del ciclo Musica Maestri! , la rassegna dei docenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e dei vincitori del ...