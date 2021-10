Dl Riaperture, cosa cambia per cinema, teatri, stadi e discoteche dal 15 ottobre 2021: regole e percentuale capienza massima (Di venerdì 8 ottobre 2021) La data che il mondo della cultura e dello spettacolo tanto stava aspettando, sembra essere finalmente arrivata. In questi giorni, sul tavolo del Governo, si sta trattando per far cambiare la situazione delle discoteche, degli stadi, così come dei cinema e dei teatri. Secondo le prime fonti ufficiali sembrerebbe che la capienza per gli spazi della cultura (cinema, teatri, musei) sarà aumentata al 100% e non è tutto. Le discoteche potranno finalmente riaprire: anche se a capacità limitata. Le nuove misure – dalle prime fonti – entreranno in vigore dal prossimo 15 ottobre. discoteche aperte: le nuove regole su cinema, teatri e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) La data che il mondo della cultura e dello spettacolo tanto stava aspettando, sembra essere finalmente arrivata. In questi giorni, sul tavolo del Governo, si sta trattando per farre la situazione delle, degli, così come deie dei. Secondo le prime fonti ufficiali sembrerebbe che laper gli spazi della cultura (, musei) sarà aumentata al 100% e non è tutto. Lepotranno finalmente riaprire: anche se a capacità limitata. Le nuove misure – dalle prime fonti – entreranno in vigore dal prossimo 15aperte: le nuovesue ...

Advertising

Corriere : Via libera alla riaperture: da lunedì i cinema salgono al 100%, le discoteche al 50% e... - cristia97265138 : RT @simonespetia: A me questa cosa contenuta nel decreto riaperture sembra enorme. E pericolosa. - Qua_Agatha : RT @simonespetia: A me questa cosa contenuta nel decreto riaperture sembra enorme. E pericolosa. - paam1972 : RT @simonespetia: A me questa cosa contenuta nel decreto riaperture sembra enorme. E pericolosa. - CorriereCitta : Dl #Riaperture , cosa cambia per cinema, teatri, stadi e discoteche dal 15 ottobre 2021: regole e percentuale capie… -