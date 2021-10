Delitto dell’Olgiata | esce dal carcere l’assassino della contessa

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ci hanno messo vent’anni a prenderlo e oradi mia madre sta già per uscire di galera…“. Commenta così, Manfredi Mattei – primogenitoAlberica FiloTorre assassinata nella sua villa all’Olgiata a Roma nel 1991 – la scarcerazione di Manuel Winston Reyes dopo dieci anni di. Era stato proprio lui quel 10 luglio di trent’anni fa a strangolare la nobildonna napoletana per la quale lavorava come maggiordomo. Vi raccomandiamo... L'omicidio di Elisa Claps: il cadavere in chiesa, l'omertà, i depistaggi La sedicenne è stata uccisa il 12 settembre del 1993, ma il suo cadavere è stato rinvenuto nella ChiesaSantissima Trinità di Potenza solt... ...