Covid, studio italiano sulla lattoferrina: riduce la durata dell’infezione (Di venerdì 8 ottobre 2021) La proteina naturale lattoferrina non sostituisce i farmaci ma, se usata in modo appropriato, puo’ contribuire a ridurre i sintomi e la durata dell’infezione da Sars-Cov-2. Uno studio italiano pubblicato sul Journal of Clinical Medicine ha osservato infatti che sarebbe in grado, tra l’altro di abbreviare i tempi di immunizzazione di una decina di giorni in media. La lattoferrina e’ una molecola naturale presente nel latte materno che ha un ruolo importante nell’immunita’ naturale ed ha azione antinfiammatoria. A parlarne, era stato uno studio pubblicato a giugno 2020 sulla rivista Frontiers in Pharmacology condotto da ricercatori dell’Universita’ La Sapienza e Tor Vergata di Roma, seguito da una pubblicazione sulla rivista Pnas ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) La proteina naturalenon sostituisce i farmaci ma, se usata in modo appropriato, puo’ contribuire a ridurre i sintomi e lada Sars-Cov-2. Unopubblicato sul Journal of Clinical Medicine ha osservato infatti che sarebbe in grado, tra l’altro di abbreviare i tempi di immunizzazione di una decina di giorni in media. Lae’ una molecola naturale presente nel latte materno che ha un ruolo importante nell’immunita’ naturale ed ha azione antinfiammatoria. A parlarne, era stato unopubblicato a giugno 2020rivista Frontiers in Pharmacology condotto da ricercatori dell’Universita’ La Sapienza e Tor Vergata di Roma, seguito da una pubblicazionerivista Pnas ...

