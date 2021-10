Covid, nuovi parametri settimanali: le 4 regioni a rischio Zona Gialla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua a diminuire l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale che scende a 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) contro i 39 per 100.000 abitanti (20/09/2021 - 26/09/2021) della settimana precedente. Nel periodo 15 - 28 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,81 - 0,86), al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. E' quanto compare nella bozza di monitoraggio settimanale sull'andamento dei casi di Covid in Italia che sara' presentato oggi, ora all'esame della cabina di Regia. Il tasso di occupazione dei malati di Covid in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 5/10/2021), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 459 (28/09/2021) a 433 ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua a diminuire l'incidenza settimanale dei casi dia livello nazionale che scende a 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) contro i 39 per 100.000 abitanti (20/09/2021 - 26/09/2021) della settimana precedente. Nel periodo 15 - 28 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,81 - 0,86), al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. E' quanto compare nella bozza di monitoraggio settimanale sull'andamento dei casi diin Italia che sara' presentato oggi, ora all'esame della cabina di Regia. Il tasso di occupazione dei malati diin terapia intensiva è in lieve diminuzione al 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 5/10/2021), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 459 (28/09/2021) a 433 ...

