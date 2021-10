Coronavirus in Toscana: 4 morti (a Firenze, Pistoia, Lucca, Arezzo) oggi 8 ottobre. E 275 contagi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 4 i morti per Coronavirus di oggi, 8 ottobre 2021, in Toscana. Si tratta di 3 uomini e una donna con età media di di 88 anni. Risiedevano nelle province di Firenze, Pistoia, Lucca, Arezzo. I nuovi contagiati sono invece 275 (271 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico) con età media di 39 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 4 iperdi, 82021, in. Si tratta di 3 uomini e una donna con età media di di 88 anni. Risiedevano nelle province di. I nuoviati sono invece 275 (271 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico) con età media di 39 anni L'articolo proviene daPost.

