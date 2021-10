Città Aperta | “Realtà più forte della propaganda | il disservizio mensa ne è la dimostrazione”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Quarta lista più votata in assoluto, 2815 preferenze e una percentuale di consenso superiore all’8%: un risultato straordinario. Vogliamo dunque ringraziare i tanti beneventani che hanno scelto di dare fiducia al nostro progetto politico”. Così in una nota stampa il coordinamento di ‘’, listacoalizione a sostegnocandidatura a sindaco di Luigi Diego Perifano. “Ma la nostra battaglia elettorale prosegue e la possibilità di operare un cambiamento utile allanon va sprecata. La vittoria di Perifano è a portata di mano, considerato anche che l’intesa programmatica raggiunta con Angelo Moretti, candidato sindacocoaliziona ‘Arco, ci consente di affrontare la sfida del ballottaggio in una situazione di parità”. “Vinceremo noi ...