Ciclismo | assaltato e derubato Richardson della Alpecin

Quotidiano.net

Attimi di paura per il ciclista Alexander Richardson della Alpecin Fenix. Il 31enne britannico è stato infatti derubato della bicicletta a Londra mentre stava terminando il suo allenamento.