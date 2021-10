Calciomercato Inter: sfida alla Juve per Castagne (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Inter sarebbe seguono l’ex esterno sinistro dell’Atalanta Castagne, attualmente al Leicester La fascia sinistra sarà sicuramente uno dei tasselli da sistemare nella prossima sessione di mercato estiva per l’Inter, soprattutto considerando che Ivan Perisic potrebbe non rinnovare. Uno degli obiettivi, stando a quanto riporta Le Dernier Heure, sarebbe Timothy Castagne. L’attuale esterno del Leicester, ed ex Atalanta, sarebbe anche nel mirino della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’sarebbe seguono l’ex esterno sinistro dell’Atalanta, attualmente al Leicester La fascia sinistra sarà sicuramente uno dei tasselli da sistemare nella prossima sessione di mercato estiva per l’, soprattutto considerando che Ivan Perisic potrebbe non rinnovare. Uno degli obiettivi, stando a quanto riporta Le Dernier Heure, sarebbe Timothy. L’attuale esterno del Leicester, ed ex Atalanta, sarebbe anche nel mirino dellantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

