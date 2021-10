Calciomercato Inter: occhi su Peter Schuurs dell’Ajax (Di venerdì 8 ottobre 2021) Calciomercato Inter, piace il difensore olandese che può essere un nome valida per il reparto difensivo già a gennaio Spunta un nuovo nome per il mercato dell’Inter: si tratta di Peter Schuurs, difensore olandese di proprietà dell’Ajax. Il centrale classe ’99, che piace anche alla Juventus, è poco considerato da Ten Hag e a gennaio può essere ceduto. In questa stagione il giocatore ha solamente collezionato 4 presenze, a riportarlo è Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021), piace il difensore olandese che può essere un nome valida per il reparto difensivo già a gennaio Spunta un nuovo nome per il mercato dell’: si tratta di, difensore olandese di proprietà. Il centrale classe ’99, che piace anche alla Juventus, è poco considerato da Ten Hag e a gennaio può essere ceduto. In questa stagione il giocatore ha solamente collezionato 4 presenze, a riportarlo è.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

